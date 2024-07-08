«Это очень важно». Путин заявил, что России есть чем гордиться

Президент Путин: России есть что защищать и чем гордиться

России есть чем гордиться и что защищать. Это нужно показывать всем доброжелателям, сообщил президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума «Россия».

«Нам есть что защищать, и вот это очень важно — самим чувствовать это и показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям, а это большинство в мире», — подчеркнул глава государства.

Путин прибыл на ВДНХ 8 июля. Президент поддержал идею создать национальный центр «Россия» и региональные филиалы в качестве продолжения выставки.

Форум на ВДНХ попал в десятку самых посещаемых мест планеты, заявил председатель оргкомитета выставки «Россия» Сергей Кириенко. С момента открытия площадки ее посетили свыше 18 миллионов гостей.