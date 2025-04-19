Религиовед Сапелкин увидел в куличах с дубайским шоколадом культ потребления

Религиовед Николай Сапелкин считает, что куличи с дубайским шоколадом — это проявление потребительского общества, а не часть религиозной традиции. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Эксперт обратил внимание, что дорогие куличи с начинкой и элитным шоколадом не имеют отношения к вере и вряд ли интересны тем, кто действительно соблюдает церковные традиции.

«Социологи отмечают, что в последние годы 62-65% граждан страны называют себя православными по культуре, при этом из них 20% вообще не крещены, а 35% не верят в жизнь после смерти, то есть являются по факту атеистами», — отметил Сапелкин.

По его словам, для верующих важны скромность и сдержанность, а подобные изделия скорее рассчитаны на показное потребление, чем на духовный смысл.

Ранее Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой. Он напомнил, что каждому стремящемуся к спасению дарована возможность одержать победу над грехом и стать возлюбленным чадом божиим.