Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием. Текст опубликовали на сайте Русской православной церкви.

В послании говорится, что Воскресение Христово разрушило преграду между богом и людьми и избавило от власти зла.

«Христос Воскресе! Этими жизнеутверждающими и исполненными огромной духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим и светозарным праздником Святой Пасхи», — сказал Кирилл.

Он напомнил, что Воскресение Христово уничтожило страшных врагов рода человеческого — грех и смерть. Зло не исчезло, но человек получил возможность силой благодати бороться с ним и побеждать через покаяние, молитву и приобщение Тела и Крови Спасителя в Таинстве Святой Евхаристии.

Теперь каждому стремящемуся к спасению дарована возможность одержать победу над грехом и стать возлюбленным чадом божиим, добавил патриарх.

Пасху празднуют 86% россиян. Более двух третей опрошенных назвали этот праздник семейным, почти 50% отметили, что Пасха имеет важное религиозное значение.