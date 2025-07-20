Рекордное число гостей посетило «День Огурца» в Суздале

Фестиваль «День огурца» в Суздале собрал 35 тысяч человек

Frank Hammerschmidt/dpa
Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/www.globallookpress.com

Более 35 тысяч гостей приехали на «День огурца», прошедший 19 июля в Суздале. Это стало абсолютным рекордом за всю историю мероприятия, сообщили РИА «Новости» во Владимиро-Суздальскои музее-заповеднике.

Из-за большого потока людей организаторам пришлось приостанавливать продажу новых билетов, позже ограничения сняли. По предварительным оценкам организаторов, фестиваль посетили более 35 тысяч человек.

На празднике туристы могли попробовать различные блюда, например, жареные огурцы и огуречные пироги, а также принять участие в мастер-классе по изготовлению оберега Акилы-огуречника. Завершились массовые гуляния запуском куклы-огурца в небо.

Ранее сообщалось, что на фестивале «День Огурца» в Суздале сломалась билетная система, это привело к скоплению десятков людей у входа. В итоге многие посетители не смогли попасть на территорию.

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