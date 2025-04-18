Рекордно теплая погода установилась в Москве

В Москве установилась аномально теплая погода — впервые за всю историю метеонаблюдений воздух 18 апреля прогрелся до +22,5 градуса. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Накануне столичное управление МЧС предупредило, что в Москве и области с 18 по 22 апреля ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превысит норму на семь градусов и более. Жителям и гостям региона посоветовали носить головные уборы, пить больше воды и поменьше выходить на солнце.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на майские праздники и в целом ко Дню Победы в Центральной России ожидается умеренное тепло, днем температура поднимется до 13-18 градусов.