Синоптик рассказал, какая погода будет в Центральной России ко Дню Победы
Синоптик Тишковец: в Центральной России ко Дню Победы будет умеренное тепло
Ближе ко Дню Победы в Центральной России ожидают умеренное тепло, днем температура поднимется до 13-18 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости».
«На второй неделе мая, ближе ко Дню Победы, температурный фон [в Центральной России] повысится до положенной климатической нормы, и ожидается умеренное и вполне комфортное тепло», — заявил он.
По словам синоптика, утром температура будет плюс 5-10 градусов, днем — плюс 13-18 градусов. Однако прогнозы еще недостаточно точные.
Ранее в пресс-службе столичного управления МЧС заявили, что с 18 по 22 апреля в Москве будет аномально жарко. Средняя температура воздуха может превысить климатическую норму на семь градусов. Москвичам рекомендовали носить головные уборы, пить больше воды и держаться в тени.