МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве и Подмосковье

С 18 по 22 апреля в Москве ожидается аномально жаркая погода — среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов и более. Об этом предупредили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Жителям и гостям столицы рекомендовали носить натуральную одежду и головные уборы, пить больше воды и стараться держаться в тени, а также быть осторожными с огнем.

Накануне температура воздуха в Москве побила исторический рекорд, достигнув 21,2 градуса. В прошлый раз такое же теплое 16 апреля было в 1920 году.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на Пасху москвичей ждет июльская погода, которой в эти числа апреля не было в столице много лет.