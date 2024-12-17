Регионам напомнили о праве сделать 28 декабря выходным днем

Минтруд: регионы могут самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря

Российские регионы могут самостоятельно сделать 28 декабря 2024 года нерабочим днем. Такой ответ дали в Минтруде на обращение депутата Госдумы Станислава Наумова, документ изучило РИА «Новости».

«Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, финансируемых из их бюджетов», — объяснил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.

Также работодатели, которые не финансируются из региональных бюджетов, могут предоставлять дополнительный оплачиваемый отдых 28 декабря своим работникам. Однако, здесь учитываются имеющиеся финансовые возможности.

Ранее глава Минтруда и социального развития России Антон Котяков напомнил россиянам о трех дополнительных выходных перед новогодними праздниками.