«Работать-то все-таки надо». В Минтруде ответили на вопрос о сокращенной субботе

Котяков: у россиян будет три выходных перед Новым годом

Глава Минтруда и социального развития России Антон Котяков заявил, что у россиян будет три дополнительных выходных перед новогодними праздниками. Так он ответил на вопрос журналистов РИА «Новости» о сокращенном рабочем дне 28 декабря.

«У нас 29, 30, 31 — три дня выходных <…> Работать-то все-таки надо», — сказал Котяков.

По графику праздничных дней, утвержденному властями, понедельник, 30 декабря, будет выходным из-за переноса рабочего дня на субботу. Это позволит сделать каникулы непрерывными, но последняя рабочая неделя года будет шестидневной.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне планируют потратить на празднование Нового года более 62 тысяч рублей, что является историческим максимумом. Это на 16% больше, чем средняя сумма празднования в предыдущем году.

При этом более 13 тысяч рублей респонденты собираются потратить на еду для праздничного стола, примерно 23 тысячи — на подарки, 26 тысяч — на поездки, украшения, елки и развлечения.