Реестр должников по алиментам заработал на сайте ФССП

Общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов заработал на сайте Федеральной службы судебных приставов. Список можно найти на главной странице в разделе «Узнай о своих долгах».
Информация об алиментщиках будет находиться в реестре в открытом доступе до полного погашения ими задолженностей.
В мае 2024 года Минюст совместно с ФССП разработали закон о создании общедоступного реестра лиц, которые обязаны уплачивать алименты. В черный список неплательщиков сначала вносят тех, кто уже привлекался к административной или уголовной ответственности за долги, а также находящихся в розыске.
Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова ранее предложила обязать работать тех, кто скрывает свои доходы и не хочет помогать своим детям.
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