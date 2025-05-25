Реестр должников по алиментам заработал на сайте ФССП

Общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов заработал на сайте Федеральной службы судебных приставов. Список можно найти на главной странице в разделе «Узнай о своих долгах».

Информация об алиментщиках будет находиться в реестре в открытом доступе до полного погашения ими задолженностей.

В мае 2024 года Минюст совместно с ФССП разработали закон о создании общедоступного реестра лиц, которые обязаны уплачивать алименты. В черный список неплательщиков сначала вносят тех, кто уже привлекался к административной или уголовной ответственности за долги, а также находящихся в розыске.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова ранее предложила обязать работать тех, кто скрывает свои доходы и не хочет помогать своим детям.