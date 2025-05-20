Реестр неплательщиков алиментов полноценно заработает в 2025 году

Общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов в России начнет работу уже в этом году. Об этом на полях ПМЮФ сообщил первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук, его слова привело РИА «Новости» .

«В мае 2024 года приняли разработанный Минюстом и ФССП закон о создании общедоступного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты. Закон вступает в силу с 25 мая, реестр заработает полноценно уже в этом году», — сказал Забарчук.

Замминистра отметил, что в реестре появятся данные о злостных должниках по алиментам, привлеченных к административной либо уголовной ответственности, а также объявленных в розыск.

«Работаем над тем, как развивать реестр должников по алиментам дальше», — добавил он.

Ранее юрист Дмитрий Кваша объяснил 360.ru, как бороться с неплательщиками алиментов. Он предложил внести в законодательство изменения в виде лимита, меньше которого алиментщик платить не сможет.