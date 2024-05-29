Детский омбудсмен Мишонова предложила принудительно трудоустраивать должников по алиментам

Мишонова предложила принудительно трудоустраивать алиментщиков

Фото: пресс-служба УПР в МО

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова прокомментировала новость о подписании закона о создании в России открытого реестра должников по алиментам. Она предложила пойти еще дальше и обязать работать тех, кто скрывает свои доходы и не хочет помогать растить детей.

Ксения Мишонова рассказала, что неплательщики алиментов часто скрывают свои доходы и работают неофициально, чтобы не отчислять деньги на содержание детей.

«Открытый реестр лишь отчасти решает эту проблему. Но этого мало. Нужно предусмотреть добровольно-принудительную меру — трудоустройство тех, кто имитирует отсутствие заработка и возможности платить алименты», — отметила Мишонова.

Она подчеркнула, что важно менять общественное мнение. Отцы, которые не дают денег на содержание детей и не помогают их растить, достойны осуждения и даже презрения.

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