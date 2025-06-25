Разработчик советского «Бурана» мог заказать убийство зятя. Присяжные вынесли вердикт

Суд поставил точку в громком процессе по делу о похищении и убийстве зятя профессора МГТУ имени Баумана Александра Кибальченко, разработчика советского «Бурана». Присяжные признали ученого виновным, сообщил источник 360.ru.

Из восьми присяжных шесть поддержали обвинение против Кибальченко, а двое выступили в его защиту — этого оказалось достаточно, чтобы признать его виновным. Проголосовала коллегия и по другим участникам дела.

История самого процесса тянется с 2021 года. Бывший профессор, а позже биржевой брокер с российским и британским паспортом, по версии следствия, не смирился с решением суда о проживании детей его дочери с экс-зятем — программистом Тимуром Зайниевым.

Как сочли правоохранители, Кибальченко заказал убийство зятя бывшему полицейскому. Тот нанял подельников, злоумышленники поймали Зайниева и задушили в гараже.

Поймать исполнителей удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Убийцы заявили, что их нанял Кибальченко, того взяли под стражу.

Профессор успел выйти из СИЗО под домашний арест, а затем попытался сбежать. Его снова задержали, новые попытки обвиняемого выйти из-под стражи, прикрываясь болезнями, провалились.

Свою вину Кибальченко признавать отказался.

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