Киллер банды «Северские» Воронин получил 24 года колонии

В Московской области осудили участника вооруженной банды «Северские» Андрея Воронина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Воронин присоединился к «Северским» вместе со своим младшим братом Алексеем в 2006 году.

«Жертвами старшего Воронина стали пять коммерсантов, двоим из которых удалось выжить, а также главарь банды Виктор Лазовский и его знакомая», — отметили в СК.

Вместе с сообщниками он совершил пять убийств в Московской и Костромской областях. Также банда пыталась убить двух человек в Подмосковье, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Преступления совершались как против людей, отказывавшихся платить деньги вымогателям, так и ради раздела сфер влияния в Сергиево-Посадском районе Московской области. Подсудимый, будучи активным членом банды, незаконно покупал и хранил огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, скрывал следы преступлений и совершал другие действия в интересах группировки.

«Суд приговорил виновного к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год восемь месяцев», — сообщили в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу не вступил.