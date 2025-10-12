Разработчик ядерных боеприпасов и Герой Труда Юрий Бармаков умер в 93 года

Выдающийся разработчик ядерных боеприпасов и Герой Труда Юрий Бармаков умер на 94-м году жизни. Об этом РИА «Новости» сообщили во Всероссийском НИИ автоматики имени Духова.

Бармаков являлся крупнейшим ученым в области систем автоматизированного проектирования и микроэлектроники, внес большой вклад в создание российского ядерного оружия и применение оборонных технологий в интересах гражданских секторов экономики.

Духов работал во ВНИИА с 1955 года, прошел путь от инженера до директора предприятия, а затем трудился на посту первого заместителя научного руководителя ВНИИА.

Президент России Владимир Путин 12 июня 2022 года в Кремле вручил Бармакову золотую звезду Героя Труда за особые заслуги перед народом и государством.

В сентябре скончался разработчик воздушных ядерных ракет академик Евгений Федосов.