Умер разработчик воздушных ядерных ракет академик Евгений Федосов

Выдающийся ученый, разработчик процессов управления авиационной техникой и воздушными ракетами, научный руководитель Государственного НИИ авиационных систем (ГосНИИАС) Евгений Федосов умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщила пресс-служба Российской академии наук.

Там напомнили, что вся трудовая деятельность ученого связана с ГосНИИАС, куда он пришел в 1954 году и последовательно занимал посты от старшего инженера до генерального директора, а после стал научным руководителем.

Под руководством Федосова проходили разработка и создание всех поколений ракет класса «воздух — воздух», высокоточного оружия с лазерным самонаведением, крылатых ракет воздушного и морского базирования, систем управления вооружением самолетов.

Президент РАН Геннадий Красников выразил глубокие соболезнования родным и близким Евгения Александровича.

Он подчеркнул, что работы академика повысили обороноспособность России, а разработанные им комплексы вооружений до сих пор стоят на страже интересов страны.

В пресс-службе ГосНИИАС Федосова назвали настоящей легендой, который лично знал известных авиастроителей Артема Микояна, Павла Сухого и Александра Яковлева.

«Именно Евгений Александрович был идеологом разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР — крылатых ракет стратегического назначения Х-55 с самолетами-носителями Ту-95 МС и Ту-160 — авиационных комплексов, обеспечивших стратегический паритет СССР и США», — заявили в пресс-службе организации в комментарии РИА «Новости».

Церемония прощания с академиком пройдет в ближайший четверг, 11 сентября, в 11:00 на мемориальном кладбище в Мытищах.

Сегодня стало известно о смерти американского биолога и лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине Дэвида Балтимора. Доказавший участие РНК в распространении генома ученый умер в 87 лет от осложнений, вызванных раком.