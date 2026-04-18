Разработчик ИИ из Китая DeepSeek зарегистрировал товарный знак в России

Разработчик искусственного интеллекта из Китая DeepSeek зарегистрировал товарный знак в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно базе Роспатента, заявка на регистрацию поступила в феврале 2025 года, в качестве заявителя указана китайская компания-разработчик. Роспатент зарегистрировал товарный знак DeepSeek в апреле 2026 года.

Регистрация товарного знака дает компании право продавать в России программное обеспечение, оказывать услуги сбора информации в компьютерных базах данных и обучения.

Компания-правообладатель товарного знака DeepSeek специализируется на ИИ и развитии нейросети.

В январе 2026 года корпорация Microsoft опубликовала отчет, согласно которому DeepSeek по использованию лидирует в Китае, на втором месте — Белоруссия, на третьем — Россия.