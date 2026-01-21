В рейтинге использования ИИ-сервисов Россию поставили ниже Кении

Россия оказалась ниже Кении в рейтинге использования сервисов искусственного интеллекта с 8%. Отчет опубликовали на сайте корпорации Microsoft .

Последнее место в рейтинге заняла Камбоджа с 5,1%. Лидируют ОАЭ (64%), Сингапур (60,9%) и Норвегия (46,4%). Эмираты стали лидерами и по процентному уровню развития — по сравнению с прошлым годом они прибавили на 4,6%.

При этом использование DeepSeek считали отдельно. По этому показателю мировыми лидерами стали Китай (89%), Белоруссия (56%) и как раз Россия (43%).

Ранее председатель комиссии Парламентского собрания Белоруссии и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко предупредил о риске использования нейросетей для фейковых новостей и политических манипуляций.