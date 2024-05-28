Разговоры об изъятии «Вредных советов» назвали спекуляцией

Красноярская прокуратура отказалась изымать тираж «Вредных советов» Остера

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Прокуратура Красноярского края отказалась подавать иск в суд об изъятии тиража книги Григория Остера «Вредные советы». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований», — указали в надзорном ведомстве.

Накануне с требованием изъять из оборота и уничтожить сборник детских стихов потребовала прокуратура Каратузского района. Ведомство выявило в произведении описания жестокости, насилия, а также антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику. Позднее стало известно, что книги стали убирать с продажи по всему Красноярскому краю.

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