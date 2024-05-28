Детскую книгу Остера «Вредные советы» начали изымать из продажи в Красноярском крае

Shot: «Вредные советы» Остера начали изымать под Красноярском из-за картинок

Фото: Телеканал «360»

В Красноярском крае начали убирать из продажи детские книги автора Григория Остера «Вредные советы». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Прокуратура Каратузского района Красноярского края выступила с требованием перестать продавать эти книги издательства АСТ. Причиной послужило заявление местной жительницы в надзорные органы. Женщина обратила внимание на один из экземпляров книги в магазине в селе Каратузском. Покупательницу смутили иллюстрации. На картинках присутствовали виселицы, ножи, оружие и самолеты, летящие «на Запад».

По данным канала, к ответственности могут привлечь и хозяйку магазина. Как уточнили в прокуратуре, она могла «нарушить право детей на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Сама хозяйка заверила, что эта книга была у нее в единственном экземпляре, который она приобрела у поставщика с Алтая.

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