«Рассматриваю эту историю». Дрейфовавшего 67 дней в море туриста назвали достойным экранизации

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев заявил 360.ru, что в курсе истории спасенного в Охотском море туриста. Она может лечь в основу новой кинокартины.
«Я рассматриваю эту историю для возможной экранизации», — рассказал Золотарев.
В августе на Камчатке пропала лодка с двумя братьями и 15-летним сыном одного из них. Они отправились в путешествие — от мыса Перовского (Хабаровский край) к Сахалинской области. В последний раз выходили на связь 9 августа — тогда школьник звонил матери. После этого родственники пропавших забили тревогу, однако спасатели никого не нашли.
Обнаружить лодку удалось лишь 14 октября — ее заметило рыбацкое судно «Ангел». Выжил лишь один из мужчин — его брат и племянник погибли, их тела были рядом с ним. Пострадавшего подняли на борт и доставили на большую землю, где передали медикам. Турист похудел на 50 килограммов и получил серьезное обезвоживание.
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