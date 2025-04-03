«Рассказываем истории, в которые верим сами». Военкор объяснил, что означает стиль «Гонзо»

Стиль «Гонзо» предполагает, что корреспондент не дает объективную картину, как это принято в журналистике. Репортеры говорят исключительно то, во что верят сами, объяснил в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой военкор Семен Пегов.

«Рассказываем те истории, в которые верим сами. Мы не создаем конструкций каких-то, не выдумываем тексты. То, что у нас на сердце, то, что мы увидели, пережили, кому поверили. Да, может, кто-то нас в какой-то момент и обманул. Но если мы поверили этому человеку, мы будем рассказывать об этом искренне. Это вопрос нашей творческой интуиции. Повторюсь, иногда мы можем ошибаться. Никто в этом смысле не безгрешен. Но момент непретензии на объективность для нас принципиальный», — подчеркнул журналист.

По его мнению, те, кто пытается претендовать на объективность, выступают на поле большой манипуляции.

«Враг нас давным-давно уже опередил, он мастер манипуляций, и пытаться на этом поле быть честным, на мой взгляд, иной раз бесполезно. А говорить от сердца, от души, может быть, иногда с матом, заикаясь, путая слова и показывая людей, которые не говорят гладко, не говорят заученными, выверенными фразами — это для нас, наверное, самое важное, это приоритет», — добавил Пегов.

Он заверил, что сам не следит за новостями, а охотится за историями.

«У меня маленькая команда, нас пять-шесть человек, и мы охотники за историями. Нам интересно находить интересные человеческие судьбы. <…> Сейчас мы охотимся, но по-своему, скажем так, более погруженно во фронтовые реалии», — заключил военкор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила об охоте киевского режима на российских журналистов. По ее словам, убийство корреспондентов в ЛНР стало частью деятельности Украины по зачистке информационного пространства.