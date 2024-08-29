Рассказавшей о нападении в метро певице Насте Ермак выписали штраф за мат

Певице Ермак выписали штраф в 15 тысяч рублей за цитаты напавшего на нее мужчины

Пострадавшей от нападения в метро бывшего сотрудника силовых структур Владимира Сафонова певице и блогеру Насте Ермак выписали штраф в 15 тысяч рублей за ненормативную лексику. Об этом она рассказала в комментарии 360.ru.

Девушка напомнила, что в начале июля во время поездки на метро к ней подошел Сафонов и начал оскорблять из-за внешности, а потом заставил выйти из вагона. Момент нападения Ермак снимала на камеру.

После этого девушка записала новый ролик, в котором рассказала о происшествии и оскорблениях, которые выслушала от Сафонова.

«Я выразилась нецензурной бранью, когда записывала видеоролик, после того как меня выгнали из вагона. Но я просто процитировала, что он мне сказал. Я его даже не оскорбляла и выложила это в Сеть», — пояснила Ермак.

Она добавила, что полиция нашла в ее действиях правонарушение. Свою вину певица признала. Ермак добавила, что сначала рассчитывала на штраф в две тысячи рублей, но ей сразу сказали, чтобы она готовилась к 30 тысячам.

«Во вторник, 27 августа, у меня был суд. Мне дали штраф в 15 тысяч рублей. Я могла бы попросить, чтобы мне снизили сумму, но я не стану этого делать. Но я думаю, что по этой ситуации понятна вся справедливость», — подчеркнула девушка.