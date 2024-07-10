«Просто начал угрожать». В Москве мужчина оскорбил девушку и выгнал ее из вагона метро

Неизвестный мужчина набросился на девушку из-за внешности в московском метро. Пассажир оскорблял ее, а затем заставил выйти из вагона. Потерпевшей оказалась блогер Настя Ермак, которая рассказала 360.ru о случившемся.

Девушка находилась на станции «Сокольники» со своим другом.

«Мы просто стояли. Мы были в наушниках с моим другом, и мужчина сначала просто удивился моей внешности. Посмотрел и говорит: „О, это надо снять“. У него был почему-то включен звонок в WhatsApp, где было много человек», — поделилась Анастасия.

После этого мужчина спросил у девушки, русская ли она. Та ответила положительно, после чего мужчина стал материться, оскорблять девушку и выгонять из вагона.

«Он сначала просто начал угрожать. <…> Начал нас выгонять. <…> Вся физическая сила прилетела моему другу. Он просто выгонял нас до конца вагона. Мы прошли где-то два вагона до конца, до самого последнего, и он его пинал в спину. Все люди спокойно сидели, стояли, смотрели и ничего не делали», — рассказала потерпевшая.

Она сняла нападавшего на видео и показала ролик сотрудникам полиции в метро. С заявлением к правоохранителям девушка пока не обращалась.

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