Раскрыты самые высокие зарплаты мигрантов в России

В России наиболее высокие зарплаты для мигрантов предлагают на должности председателя правления — 380 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минтруда.

Менеджеру по образовательной деятельности готовы заплатить почти 303 тысяч рублей, а директору по производству — 255 тысяч рублей.

В Красноярском крае начальнику участка в строительстве предлагают 250 тысяч рублей в месяц. Такой же оклад обещают вице-руководителю кружка в Татарстане и директору центра в Москве. В том же регионе иностранцев приглашают на должности начальника склада ГСМ или прорабов за 230 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что российские работодатели столкнулись с проблемами при поиске сотрудников при множестве открытых вакансий. При этом на одну вакансию приходилось 9,6 активных резюме.