Основатель SuperJob Захаров отметил, что скорость поиска работы сильно зависит от самого соискателя

В феврале 2026 года в России на одну вакансию приходилось 9,6 активных резюме. По словам основателя портала SuperJob Алексея Захарова, скорость поиска работы сильно зависит от самого соискателя. Об этом написало ИА НСН .

«Сегодня цикл поиска работы для большинства людей достаточно короткий. Например, 15 лет назад человек мог искать работу три недели или три месяца. Теперь же это занимает три часа, иногда три дня», — отметил Анисимов.

Он подчеркнул, что такие сроки характерны для специалистов обычных профессий, например, продавцов или токарей.

Однако, по мнению декана, есть и те, кто ищет работу с повышением зарплаты.

«Кто-то хочет на 10–15% больше, а кто-то — на 100%. Тогда работу можно и год искать», — подытожил специалист.