Раскрыта цена самого дорогого ресторанного завтрака в России

Цену в 72 тысячи рублей назначили за сет под названием «Завтрак бурлака» в московском ресторане «Белуга». Снимок входящих в позицию блюд опубликовал Telegram-канал «Трапезник».

Позавтракать посетителям заведение предложило килограммом осетровой икры, картошкой с укропом и маслом, маринованными белыми грибами, малосольными огурцами, яйцами с майонезом, консервами, расстегаем, оладьями и килькой. К блюдам прилагается нарезной батон и черный хлеб, а в качестве основного напитка — литр водки.

«Как выглядит самая дорогая ресторанная позиция в стране», — написал автор сообщения.

Больше вопросов вызывает название сета, потому что настоящие бурлаки вряд ли завтракали килограммами икры. Кроме того, не все современные россияне предпочитают сопровождать первый прием пищи литром водки.

Ранее экономист Юлия Соболева заявила, что средние затраты россиян на питание составляют около 40 тысяч рублей в месяц. Она пояснила, что исходит из данных о средней зарплате в 89 тысяч рублей, из которой 35,9% тратятся на покупку продуктов.