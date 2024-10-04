Экономист Соболева: россияне ежемесячно тратят на еду в среднем 40 тысяч рублей

Жители РФ тратят порядка 35,9% доходов на питание. Об этом рассказала экономист Юлия Соболева в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, в июне 2024 года средняя зарплата составляла 89 тысяч рублей. На еду у россиян ежемесячно уходили около 40 тысяч рублей.

Специалист напомнила, что сумма отличается в зависимости от региона. Она также назвала стоимость базового набора продуктов. В настоящее время она равняется примерно 6,7 тысячи рублей, добавило «АБН24».

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