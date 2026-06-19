Раскрыт способ продлить хранение будущего урожая чеснока еще на грядке

Садовод Сидельников: чеснок без стрелки не стоит подкармливать в июне

В июне настало время позаботиться о будущем урожае огурцов, тыквы, перца и чеснока. О том, как избежать ошибок, рассказал 360.ru садовод Александр Сидельников.

Некоторым культурам, по его словам, необходим особый уход. Для того, чтобы растение накопило силы для взращивания огурцов, перца и тыквы, Сидельников посоветовал удалить первые завязи. Так питательные вещества пойдут на создание крепких корней и листьев.

Чеснок на этом этапе тоже нужно обработать. Однако после обламывания стрелки лучше не вводить подкормку.

«Как только начинаем кормить чеснок, урожай мы поднимаем, но практически в 90% случаев создаем проблемы с дальнейшим хранением», — сказал садовод.

Подробнее узнать о садовых работах в июне можно в материале 360.ru.