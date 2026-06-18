Сегодня 22:33 Так можно замучить растение. Какую ошибку допускают огородники при уходе за перцами, огурцами и тыквой Садовод Сидельников: первую завязь на огурцах, перцах и тыкве лучше убирать 0 0 0 Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Июнь — самое время позаботиться о будущем урожае. О том, как уберечь дачные ягодные кусты от болезней и ухаживать за чесноком, а также о самой распространенной ошибке современных огородников — в материале 360.ru.

Какие болезни грозят ягодным кустам и как их избежать

Впереди период мучнистой росы. Это быстро распространяющееся грибковое заболевание растений, при котором на листьях, побегах и плодах появляется белый или сероватый налет. От этой болезни растение ослабевает и может погибнуть. К мучнистой росе неустойчивы старые сорта черной и красной смородины. Желательно провести на них упреждающую обработку, рассказал 360.ru садовод Александр Сидельников. «Это нужно сделать, как только появились первые признаки — легкий белый пушочек на точке роста. На ранней стадии можно провести обработку даже химическими фунгицидными препаратами: „Топазом“, „Скором“. Если до уборки урожая остается совсем немного, подойдут только биологические средства на основе полезных почвенных микроорганизмов: „Фитоспорин“, „Байкал“, „Алирин“, „Гамаир“», — добавил эксперт.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Если у земляники во время плодоношения появились бурые пятна на листьях или серая гниль на ягодах, «химию» тоже использовать нельзя — только биологические средства. Они менее эффективны, но в данном случае на первый план выходит задача получить съедобный урожай. Главная проблема с малиной во время цветения в том, что на ней собирается много долгоносиков. Химические средства в борьбе с ними использовать не стоит — Сидельников посоветовал просто собрать жуков с побегов в стаканчик и закопать или скормить рыбам. Лучше делать это утром, когда жуки еще сонные — веточку достаточно тряхнуть или стукнуть по ней, и долгоносики попадают.

Как получить качественный урожай огурца, перца и тыквы

Лучше убрать первую завязь — тогда у растения будет возможность «накачать» вегетативные органы — листья, корни. «Сейчас подкормки можно заменить перераспределением питательных веществ. Важно, чтобы растение не тратило силы на закладку завязи и формирование плодов, а перенаправило питательные вещества на формирование корней и листьев», — подчеркнул садовод.

Фото: Seleznev Pavel/news.ru / www.globallookpress.com

Например, если вы хотите вырастить большую тыкву, нужно дать растению возможность развить сильную корневую систему и мощный листовой аппарат. Это же касается огурцов и перца.

Огурец нуждается в формировке, особенно на стадии молодого растения — до седьмого листа, а иногда даже до десятого, если неблагоприятная погода и огурец отстает в росте. На нем нужно удалить все пасынки — оплетки — и всю завязь. А многие посадят огурцы, получают завязь уже за первым листом и ждут урожая. Но если эту завязь оставить, можно только замучить растение. Александр Сидельников Садовод, член Российского ботанического общества

У перца желательно удалять первую, а иногда даже вторую завязь. У современных сортов перца закладка цветочных почек идет очень рано и интенсивно, когда растение еще не готово к плодоношению.

Когда подкармливать чеснок

Если стрелочка сформировалась и вы ее выломали, подкармливать чеснок уже не стоит. Это означает, что у него произошла закладка головки, и подкормка может только навредить. Исключение — поздние сорта ярового чеснока. Их подкормить можно.

«Но с чесноком нужно быть очень аккуратными. Если дать подкормку не вовремя, близко к уборке урожая, то это негативно скажется на его хранении. Как только начинаем кормить чеснок, урожай мы поднимаем, но практически в 90% случаев создаем проблемы с дальнейшим хранением», — предупредил Сидельников.