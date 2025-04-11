Работающим пенсионерам назвали способ выгодно уволиться

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, в каком случае увольнение работающего пенсионера может привести к повышению пенсии в 2025 году. Информацией он поделился в беседе с ТАСС .

Парламентарий отметил, что в 2025 году пенсионная система продолжит учитывать разницу между статусом работающего и неработающего пенсионера при расчете выплат.

Когда россиянин увольняется, то ему делают автоматический перерасчет пенсии. В итоге ему восстанавливают индексации, пропущенные за годы работы.

Говырин пояснил, что Социальный фонд получает информацию об увольнении россиян из отчетности работодателя. От момента увольнения будет зависеть, с какой даты пенсию будут выплачивать в новом размере.

«Наиболее рациональным считается увольнение в последние дни месяца, поскольку перерасчет тогда начнется уже с первого числа следующего месяца. Уволившись, к примеру, 30 июня, пенсионер получит повышенную пенсию уже с 1 июля», — отметил он.

Депутат добавил, что в случае увольнения в первый день июля перерасчет, соответственно, произведут только с августа.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов объяснил, что россияне могут заработать до 10 пенсионных баллов в год, а работающие пенсионеры — до трех. Все зависит от размера страховых взносов, а последние — от официальной зарплаты.