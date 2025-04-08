Депутат Нилов: россияне могут получить максимум 10 пенсионных баллов в год

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT разъяснил механизм формирования индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Как отметил парламентарий, баллы накапливаются благодаря страховым взносам работодателей. Они зависят от размера официальной заработной платы. Максимум для всех граждан — десять баллов в год, для работающих пенсионеров — три балла.

Депутат уточнил, что ИПК начисляется и за нестраховые периоды, такие как уход за детьми, служба в армии или участие в специальной военной операции. Эти баллы обеспечиваются государством.