Депутат Нилов: россияне могут получить максимум 10 пенсионных баллов в год

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT разъяснил механизм формирования индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).
Как отметил парламентарий, баллы накапливаются благодаря страховым взносам работодателей. Они зависят от размера официальной заработной платы. Максимум для всех граждан — десять баллов в год, для работающих пенсионеров — три балла.
Депутат уточнил, что ИПК начисляется и за нестраховые периоды, такие как уход за детьми, служба в армии или участие в специальной военной операции. Эти баллы обеспечиваются государством.
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