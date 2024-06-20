Работающие пенсионеры не получат выплаты за приостановку индексации

Работающим пенсионерам не будут возмещать выплаты после приостановки индексации

Фото: РИА «Новости»

В законопроекте о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с февраля 2025 года не предусмотрена компенсация за ее приостановку в 2016 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

Поправки вносят в закон «О страховых пенсиях», согласно которому,  работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию. А так же они могут претендовать на выплату в размере, установленном на 31 декабря 2024 года без учета недополученных средств.

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму 20 июня.

Ранее эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова объяснила, что ряд категорий пенсионеров с 1 июля ждет рост пенсий. Также повышение выплат ждет пенсионеров, которым в июле отметят 80-летие.

Фиксированную выплату увеличат тем, кто получит в этом месяце первую группу инвалидности. Все перерасчеты производят автоматически.

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