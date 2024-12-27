Путина пригласили на съезд РСПП в марте 2025 года

Следующий съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоится в конце марта 2025 года. Об этом РИА «Новости» заявил глава союза Александр Шохин.

«Съезд РСПП мы планируем на конец марта, пользуясь случаем, я пригласил Владимира Владимировича», — сообщил Шохин.

По словам главы союза, встречи с главой государства для предпринимателей носят рабочий характер. Главными целями мероприятия он назвал подведение итогов уходящего года, обсуждение текущих ключевых проблем и соглашение о «продолжении диалога на будущее».

В этом году съезд РСПП прошел 25 апреля. На него приглашали руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство Банка России и Владимира Путина.

Президент выступил на съезде, а после мероприятия провел отдельную встречу с членами правления РСПП в закрытом режиме. Беседа длилась свыше двух часов.

Песков уточнил, что Путин остался доволен результатами встречи. Как сообщили «Известия», председатель союза Александр Шохин рассказал, что одной из тем встречи стала деприватизация.