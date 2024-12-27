Путина пригласили на съезд РСПП в марте 2025 года

Фото: РИА «Новости»

Следующий съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоится в конце марта 2025 года. Об этом РИА «Новости» заявил глава союза Александр Шохин.

«Съезд РСПП мы планируем на конец марта, пользуясь случаем, я пригласил Владимира Владимировича», — сообщил Шохин.

По словам главы союза, встречи с главой государства для предпринимателей носят рабочий характер. Главными целями мероприятия он назвал подведение итогов уходящего года, обсуждение текущих ключевых проблем и соглашение о «продолжении диалога на будущее».

В этом году съезд РСПП прошел 25 апреля. На него приглашали руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство Банка России и Владимира Путина.

Президент выступил на съезде, а после мероприятия провел отдельную встречу с членами правления РСПП в закрытом режиме. Беседа длилась свыше двух часов.

Песков уточнил, что Путин остался доволен результатами встречи. Как сообщили «Известия», председатель союза Александр Шохин рассказал, что одной из тем встречи стала деприватизация.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте