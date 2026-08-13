Путина пригласили на рыбалку на палтуса
Губернатор Сахалинской области Лимаренко пригласил Путина на рыбалку на палтуса
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко пригласил президента Владимира Путина на рыбалку на палтуса. Об этом он сообщил в ходе визита российского лидера на Курильские острова.
«Кстати, можно приехать, попробовать поймать. Гарантированная рыбалка, поймаете палтуса, и более крупную рыбу», — предложил Лимаренко Путину.
Путин в ответ спросил у губернатора, как ему удалось вытащить крупного палтуса из воды. Лимаренко уточнил, что это было непросто.
«С тунцом на прошлой неделе боролись, так и не вытащили, три часа. Огромная рыба», — добавил он.
Путин прибыл на курильский остров Итуруп ранее в четверг. Программа главы государства стартовала с поездки на рыбоперерабатывающий завод «Ясный».
Ранее президент провел ужин с экипажем гвардейского ракетного крейсера «Варяг» после учений Тихоокеанского флота.