Путин заявил о вечной памяти преступлений Освенцима

Путин: в России никогда не забудут страшные преступления в Освенциме

Россия всегда будет помнить чудовищные преступления фашистов в Освенциме, которые закончились благодаря Красной армии. Об этом заявил президент Владимир Путин участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв холокоста и 81-й годовщине освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау.

«Преклоняемся перед героизмом бойцов и командиров, спасших еврейский и другие народы от уничтожения. Чтим мужество и стойкость всех, кто в тяжелейших испытаниях не покорился, сражался в партизанских отрядах и подполье, трудился в тылу, внес вклад в разгром врага и достижение Великой Победы», — сказал глава государства.

Путин назвал 27 января скорбной датой, которая напоминает о мученической гибели миллионов евреев, цыган, русских и людей других национальностей, уничтоженных нацистами в лагерях смерти, во время карательных операций и этнических чисток.

По его словам, памятные мероприятия, приуроченные к сегодняшней дате, служат сплочению в противодействии ксенофобии, русофобии и антисемитизму.

Международный день памяти жертв холокоста — 27 января. В 1945 году солдаты Красной армии освободили самый крупный нацистский лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В нем убили примерно 1,4 миллиона человек, до 1,1 миллиона из них — евреи.