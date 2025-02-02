Историческая память о Второй мировой войне важна и забывать про нее нельзя, но перекладывать вину на сегодняшнее поколение немцев несправедливо. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину .

Он подчеркнул, что современное немецкое общество не имеет отношение к тому, что Гитлер пришел к власти, а после развязал Вторую мировую войну.

«Историческая память существует, и надо это помнить, и нельзя об этом забывать. Но перекладывать вину на сегодняшнее поколение немцев за то, что было в тридцатые и сороковые годы, мне кажется, несправедливо», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что после службы в Германии у него осталось много друзей. Путину ему прекрасно известно их отношение к нацистскому прошлому своей страны и чувстве вины.

«Но я хочу подчеркнуть еще раз. Сегодняшнее и будущие поколения не должны быть ущемлены в правах за то, что творилось когда-то там», — подытожил Путин.

В ходе интервью Павлу Зарубину президент осудил власти Польши за отказ от приглашения на мероприятия по освобождению Освенцима представителей России. Он подчеркнул, что на мемориальную встречу не позвали даже тех, кто освобождал концлагерь, или их родственников.

Вместо них присутствовали украинские политики, приветствующие бывших солдат СС и воздвигшие на пьедестал Бандеру, занимавшегося уничтожением евреев, русских и поляков.