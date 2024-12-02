Путин заявил о низком уровне безработицы в России

Безработица в России фактически отсутствует. Сейчас в стране наблюдается проблема нехватки рабочих рук, заявил президент Владимир Путин на на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.

«Я много раз говорил, у нас минимальная безработица, ее фактически нет… Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук», — отметил глава государства.

По словам Путина, решить проблему с нехваткой кадров в стране поможет внедрение новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Ранее в ходе выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов России президент заявил, что на рынке труда наблюдается такой значимый процесс, как структурные изменения в экономике. Также Путин сообщил, что в 2025 году в стране появится новая система оплаты труда бюджетников.