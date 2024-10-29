Путин заявил об острой нехватке специалистов рабочих профессий

В России ощущается острая нехватка рабочих кадров. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

«Для повышения престижа и популярности этих направлений мы продолжим налаживать партнерство колледжей и техникумов с работодателями», — процитировало его РИА «Новости».

Путин также подчеркнул, что уровень безработицы в стране продолжает снижаться. Кроме того, на рынке труда в России наблюдается еще один значимый процесс — структурные изменения в экономике.

Ранее глава государства заявил, что новая система оплаты труда бюджетников появится в России в 2025 году.