Путин заявил об острой нехватке специалистов рабочих профессий
В России ощущается острая нехватка рабочих кадров. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
«Для повышения престижа и популярности этих направлений мы продолжим налаживать партнерство колледжей и техникумов с работодателями», — процитировало его РИА «Новости».
Путин также подчеркнул, что уровень безработицы в стране продолжает снижаться. Кроме того, на рынке труда в России наблюдается еще один значимый процесс — структурные изменения в экономике.
Ранее глава государства заявил, что новая система оплаты труда бюджетников появится в России в 2025 году.
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