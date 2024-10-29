Новая система оплаты труда бюджетников появится в России в 2025 году
Путин анонсировал новую систему оплаты труда бюджетников с 2025 года
Новую систему оплаты труда бюджетников опробуют в России в 2025 году. Об этом заявил президент Владимир Путин на конгрессе «Национальное здравоохранение», его процитировала пресс-служба Кремля.
Он напомнил, что зарплата медработников привязана к средней зарплате по региону, но, поскольку средние зарплаты везде разные, получается неравенство.
«Такого разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть, это понятно», — заявил Путин.
В пилотном режиме новая система начнет работать в следующем году, а к 2027-му должна распространиться на все регионы, добавил он.
В конце сентября ЛДПР предлагала установить минимальную зарплату для медицинских работников на уровне не менее двух с половиной минимальных размеров оплаты труда.