Новая система оплаты труда бюджетников появится в России в 2025 году

Новую систему оплаты труда бюджетников опробуют в России в 2025 году. Об этом заявил президент Владимир Путин на конгрессе «Национальное здравоохранение», его процитировала пресс-служба Кремля.

Он напомнил, что зарплата медработников привязана к средней зарплате по региону, но, поскольку средние зарплаты везде разные, получается неравенство.

«Такого разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть, это понятно», — заявил Путин.

В пилотном режиме новая система начнет работать в следующем году, а к 2027-му должна распространиться на все регионы, добавил он.

В конце сентября ЛДПР предлагала установить минимальную зарплату для медицинских работников на уровне не менее двух с половиной минимальных размеров оплаты труда.