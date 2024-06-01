Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Чилингарова

Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким покойного Чилингарова

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Героя России, депутата Госдумы, полярного исследователя Артура Чилингарова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля напомнил, что Путин и Чилингаров очень хорошо знали друг друга и дружили многие годы.

«И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Герою России», — сказал пресс-секретарь.

О смерти Чилингарова стало известно вечером 1 июня. В Госдуме подчеркнули, что депутат внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

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