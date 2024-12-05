Путин рассказал о планах по введению новых школ в России

Путин заявил, что в России до конца года введут еще 150 школ

До конца 2024 года в России откроют еще 150 школ. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил президент страны Владимир Путин.

«В системе общего образования произошли изменения к лучшему. С 2019 года построили порядка 1400 школ, где учатся 850 тысяч детей. До конца 2024 года введут еще 150 школ на 100 тысяч учебных мест», — сказал он.

Путин добавил, что в рамках национального проекта «Демография» создали около 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трех лет. Также в строй ввели порядка 1700 детских садов.

Также ранее Путин заявил о значительном улучшении экологической обстановки в России. Он отметил, что в рамках реализации нацпроекта «Экология» в стране закрыли 242 объекта, наносивших вред россиянам и окружающей среде. После ликвидации отходов власти обеспечили безопасность и комфорт более 20 миллионам человек.