За прошедшие шесть лет дорожная сеть в России стала лучше, дороги приводят в нормативное состояние быстрее графика. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Если говорить о региональных автотрассах, то ожидалось, что к концу года их доля в нормативе вырастет до 50%. По факту эта планка будет выше 54%», — заявил глава государства.

По его словам, в крупнейших агломерациях нормативам должны соответствовать до 85% автодорог.

Ранее в Подмосковье начали реконструкцию участка с 66-го по 84-й километр федеральной трассы М-1 «Беларусь». Там появятся шесть надземных пешеходных переходов, два моста, четыре путепровода и две дополнительные полосы.