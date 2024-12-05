За прошедшие шесть лет дорожная сеть в России стала лучше, дороги приводят в нормативное состояние быстрее графика. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Если говорить о региональных автотрассах, то ожидалось, что к концу года их доля в нормативе вырастет до 50%. По факту эта планка будет выше 54%», — заявил глава государства.
По его словам, в крупнейших агломерациях нормативам должны соответствовать до 85% автодорог.
Ранее в Подмосковье начали реконструкцию участка с 66-го по 84-й километр федеральной трассы М-1 «Беларусь». Там появятся шесть надземных пешеходных переходов, два моста, четыре путепровода и две дополнительные полосы.
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