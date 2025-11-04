Путин утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

К августу 2026 года кабмин должен разработать и утвердить план развития Дальневосточного федерального округа на период до 2036-го.

Президент поручил до 1 декабря утвердить стратегию долгосрочного развития добычи и производства редкоземельных и редких металлов, а также возведения мультимодальных транспортно-логистических центров на границе с КНДР и Китаем.

К 2030 году на сухопутных территориях Арктической зоны и в ДФО необходимо создать не менее 10 бизнес-парков, технопарков и промышленных парков для размещения субъектов среднего и малого предпринимательства.

Программу арктической и дальневосточной ипотеки Путин поручил расширить на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года.

Также новые условия распространятся на работников муниципальных и государственных учебных заведений в ДФО и на сухопутных территориях Арктической зоны.

В том числе они затронут вторичное жилье в городах, где в настоящее время не ведется строительство новых многоквартирных домов.

Правительство до 15 июля 2026 года совместно с Центральным банком должно подготовить предложения о развитии финансового центра на Дальнем Востоке на базе Восточной биржи.

Ранее Путин поручил внедрять современные технологии в сфере дорожного хозяйства.