Путин утвердил концепцию миграционной политики на четыре года

Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации .

Согласно концепции, приток иностранных граждан, приезжающих на работу в Россию, сохранится до конца десятилетия. Рост числа трудовых мигрантов, отмечается в документе, связан с устойчивым спросом экономики на иностранную рабочую силу.

Власти подчеркивают, что новые вызовы и угрозы национальной безопасности требуют дальнейшего совершенствования миграционной политики. Одной из задач обозначено повышение ответственности работодателей при найме иностранных работников.

Главными результатами реализации концепции должны стать:

— сокращение числа нелегальных мигрантов и преступлений среди иностранцев, включая несовершеннолетних;

— снижение доли граждан, незаконно занятых в трудовой деятельности;

— уменьшение числа детей мигрантов, не посещающих образовательные учреждения;

— рост доли иностранных студентов в российских вузах;

— расширение программ целевого набора иностранных работников;

— увеличение числа мигрантов, разделяющих традиционные российские ценности и переезжающих в страну на постоянное место жительства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным подход Минэкономразвития к вопросу трудовой миграции, подчеркнув, что мигранты не должны привозить семьи в Россию.

Глава Минэкономики Максим Решетников утверждал, что главная задача властей — повышение производительности труда среди местного населения, а в долгосрочной перспективе Россия не должна опираться на массовый ввоз рабочей силы. МВД оценивало число нелегальных мигрантов в стране примерно в 670 тысяч человек.