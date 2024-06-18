Путин связал приток молодежи в Якутию с госпрограммами по Дальнему Востоку

Путин сообщил о миграционном притоке молодежи в Якутию

В Якутию хлынул поток молодежи. Это связано с тем, что регион развился и стал более привлекательным, заявил на встрече с местными жителями президент России Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости» .

«Миграционный приток за последнее время наблюдается молодых людей в этот регион. Это, в общем, приятно», — сказал глава государства.

Путин связал приток молодежи с развитием всего Дальнего Востока. Он заявил о росте привлекательности округа, повышении темпов роста по всем показателям. Президент объявил его развитие приоритетом работы государства до конца XXI века.

Рабочая поездка президента началась утром 18 июня. Путин прилетел в Якутск, встретился с главой региона Айсеном Николаевым, посетил выставку в креативном кластере «Квартал труда» и пообщался с участниками кадровых программ.

В ближайшие дни президент также посетит КНДР и Вьетнам, сообщили «Известия».