Приземление Путина в Якутии выдали за визит в КНДР

Sky News выдал кадры прилета Путина в Якутск 18 июня за визит в Пхеньян

Президент России Владимир Путин утром 18 июня в преддверии визита в КНДР прилетел с рабочим визитом в Якутию. Американский телеканал Sky News по ошибке представил его приземление в Якутске за прибытие в Пхеньян, сообщил RT .

Видео показали в эфире телеканала. Самолет Путина приземлился на взлетно-посадочной полосе. Президент спустился по трапу, пожал встречающим руки и сел в машину. Журналисты представили это как срочную новость о второй с 2000 года поездке президента в Северную Корею.

Эти же кадры опубликовала пресс-служба Кремля. Утром Путин прилетел в Якутск и вместе с главой региона Айсеном Николаевым посетил выставку IT-индустрии в креативном кластере «Квартал труда».

«Известия» сообщили, что он встретится с участниками программ «Муравьев-Амурский 2030», «Земский учитель» и «Земский доктор», учащимися Высшей школы музыки имени Босикова.

Визиты президента в КНДР и Вьетнам состоятся 18 и 19 июня. Путин обсудит с лидерами стран международное сотрудничество.