Путин сообщил о дефиците яблок в России

Президент Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло обратил внимание на дефицит яблок в России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Меняйло отметил, что в республике находится крупнейший яблоневый сад площадью 1,5 тысячи гектаров.

«И все равно дефицит, есть куда развиваться», — ответил ему президент.

Глава Северной Осетии согласился с этим замечанием.

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