Россиян предупредили о нехватке мандаринов на Новый год

Предстоящей зимой мандарины могут стать дефицитным товаром в России. Нехватка цитрусовых может наступить из-за неурожая в Турции, сообщили «Известия».

По данным издания, неурожай в Турции привел к падению экспорта в несколько раз. Также сказалось наводнение в Испании — в стране затопило 2/3 всех цитрусовых плантаций. Такую информацию привели местные страховые компании.

Однако, на ситуацию могут повлиять поставки из Абхазии, где местные фермеры в 2024 году предрекли пик урожайности за последние 10 лет. Предположительно, цена фруктов из Абхазии в российских магазинах составит около 169 рублей за килограмм.

Ранее поставки мандаринов из Марокко в Россию почти прекратились на фоне санкций и сложной политической ситуации. Россиян предупредили о повышении цен на цитрусовые в два раза по сравнению с 2021 годом.