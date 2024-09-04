Агроном Шубина: большого роста цен на морковь, капусту и свеклу ожидать не стоит

В этом году многие дачники пожаловались на неурожай, из-за этого стоимость овощей и фруктов в осенне-зимний период может значительно вырасти. Сильного роста цен на морковь, капусту и свеклу ожидать не стоит, рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина в беседе с «ФедералПресс».