Агроном Шубина: большого роста цен на морковь, капусту и свеклу ожидать не стоит

В этом году многие дачники пожаловались на неурожай, из-за этого стоимость овощей и фруктов в осенне-зимний период может значительно вырасти. Сильного роста цен на морковь, капусту и свеклу ожидать не стоит, рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, цены на эти продукты всегда средние. К тому же дачники обычно имеют стабильный запас в виде одной грядки свеклы, моркови, лука и чеснока, поэтому волноваться им не стоит.

При этом ожидается дефицит картофеля. Недобор урожая смогут восполнить отечественные экспортеры, отметила Шубина.

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